Авиаудар по Киевской области: погибли 4 человека, 15 ранены
В результате авиаудара российских войск по Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Алексея Кулебы.
«К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе противники цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. На сегодня подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых», - отметил он.
Отмечается, что в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.
На въезде в Вышгород силы Нацгвардии, Нацполиции и Территориальной обороны отражают наступление российских войск. На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.
Он отметил, что окончательное количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом, ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируемая, добавил он.