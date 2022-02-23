Авиаудар по Киевской области: погибли 4 человека, 15 ранены

В результате авиаудара российских войск по Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление главы Киевской ОГА Алексея Кулебы.

«К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе противники цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. На сегодня подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых», - отметил он.

Отмечается, что в Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.