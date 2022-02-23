МИД России: принятие Швеции и Финляндии в НАТО потребует ответных шагов от России

Возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО повлечет за собой ответные шаги со стороны России, заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, страны НАТО, когда речь идет об их обещании не расширять альянс на восток, ищут новые оправдания и прячутся друг за друга. Она отметила, что России нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США и североатлантического альянса.

«Все страны-участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политические последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», - заявила госпожа Захарова.