Депутат Шуфрич заявил, что убедил Зеленского провести переговоры с Россией

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что убедил Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией, одним из пунктов которых будет возможный нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

«Я со своими товарищами смогли убедить Зеленского инициировать переговоры, одним из базовых пунктов которых будет возможная нейтральность нашей страны, нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности. Украина и РФ должны начать говорить. Будем надеяться, что в ближайшие дни этот кошмар закончится», - сказал Шуфрич в эфире телеканала «112».