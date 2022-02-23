Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы передали украинцам организовать переговоры в Минске. Эта информация была доведена до украинцев. Путин сразу же созвонился с президентом (Александром) Лукашенко и договорился о том, что белорусская сторона и президент сделают все, чтобы наилучшим образом организовать и приезд делегаций и обеспечить их безопасность, этот элемент сейчас тоже важен, и условия для проведения непосредственно этих переговоров. Российской стороной сразу же по поручению президента была сформирована делегация из представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента. Вся эта информация была доведена до украинцев", - цитирует Пескова РИА Новости.

Тем не менее, по словам Пескова, Украина предложила в качестве места для переговоров Варшаву, а потом "исчезла". "Киев взял паузу и парралельно продолжает разворачивать вооружения в жилых кварталах, это опасная ситуация", - сказал Песков.

Украинская сторона эти заявления пока не прокомментировала, передает BBC.