Азербайджанские школьники завоевали 15 медалей на международной олимпиаде в Казахстане фото
С 16 по 17 февраля 2022 года в городе Алматы, Казахстан, в дистанционном формате прошла XVIII Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике.
В Министрестве образования сообщили, что азербайджанские школьники успешно выступили на Олимпиаде и завоевали в общей сложности 15 медалей - 3 серебряные и 12 бронзовых.
Азербайджанские школьники участвуют в олимпиадах с 2006 года и завоевали в общей сложности 87 медалей: 4 золотые, 30 серебряных и 53 бронзовые.
Процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО Azercell Telecom.