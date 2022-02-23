С 16 по 17 февраля 2022 года в городе Алматы, Казахстан, в дистанционном формате прошла XVIII Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике.

В Министрестве образования сообщили, что азербайджанские школьники успешно выступили на Олимпиаде и завоевали в общей сложности 15 медалей - 3 серебряные и 12 бронзовых.