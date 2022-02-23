«По данным нашей разведки у противника, менее чем за двое суток, более тысячи убитых. Таких потерь Российская Федерация не несла ни в одном вооруженном конфликте». Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

А.Арестович заявил, что резервов у России больше нет: «В Черниговской области, наши войска сделали танковый батальон, остановив движение одной из колонн – более двадцати танков уничтожено. Как мы с вами и предполагали - вторые сутки оказались самыми тяжелыми: и морально, и материально. Принципиальная деталь, которую необходимо понимать – это то, что сегодня российское военное руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении. Резервов у них больше нет».

Он также отметил, что вопреки российским сказкам, ПВО Украины и Киева уцелело: «ПВО работает, сбили утром над Киевом их Су-27 и минимум две ракеты «Калибр». По американским данным, РФ использовала против нас 160 ракет этого типа, что означает, что скоро удары станут поскромнее – просто нет необходимого количества ракет в наличии».