Рейс Buta Airways из Баку в Киев отменили

Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы без применения штрафов.

Авиакомпания просит всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях:

facebook.com/ButaAirways

instagram.com/ButaAirways

twitter.com/ButaAirways

t.me/ButaAirways