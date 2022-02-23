Арестович: Нам бы ночь простоять, день продержаться и тогда…

«Нам бы ночь простоять, и день продержаться. И тогда разговоры Кремля о переговорах и закреплении достигнутых позиций, могут приобрести все более отчетливые просящие нотки». Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что появились первые заявления Кремля о возможных новых Минских переговорах: «А переговоры всегда означают – что противник начал если не выдыхаться, то задумываться. И я его понимаю где-то. Бури и натиска не выходит (особенно по причине взорванных мостов). А крупнейшие потери, начиная с 1945 года, выходят. Причем, давно по их планам разгромленные и переразгромленные ВСУ, дерутся, не считаясь с охватами, обходами и угрозой окружения. Зона ООС вообще стоит, как камень, настолько, что ее боятся уже всерьез атаковать. Есть новые пленные и захваченная техника».

Советник главы Офиса президента добавил, что президент Зеленский на месте, весь Офис работает штатно: «В общем, нам бы ночь простоять, и день продержаться. И тогда разговоры Кремля о переговорах и закреплении достигнутых позиций, могут приобрести все более отчетливые просящие нотки. Президент на месте, весь Офис работает штатно. Президент, кстати, проявляет чудеса решительности. Даже профессиональные военные не ожидали такого накала боевого настроя у него».