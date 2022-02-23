Россию отстранили и от «Евровидения»

Россия не сможет принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов музыкального соревнования.

Ранее финская телекомпания Yle заявила, что не будет отправлять пока еще не выбранного участника на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году, если в нем примет участие представитель России.