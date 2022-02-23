Россию отстранили и от «Евровидения»
Россия не сможет принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов музыкального соревнования.
Ранее финская телекомпания Yle заявила, что не будет отправлять пока еще не выбранного участника на международный песенный конкурс «Евровидение» в 2022 году, если в нем примет участие представитель России.
В телекомпании – организаторе конкурса призвали Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из числа участников «Евровидения», мотивируя это специальной военной операцией в Украине, которая, в формулировке вещателя, «противоречит всем тем ценностям, которые представляют «Юле» и другие европейские телерадиокомпании».
Финал конкурса «Евровидение – 2022» состоится 14 мая 2022 года в итальянском Турине.