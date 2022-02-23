Служба безопасности Украины задержала агентов российских спецслужб украинские СМИ
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия по всей стране, выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ, защищает кибер- и информационное пространство, опровергает фейки.
Украинские СМИ со ссылкой на сообщение ведомства сообщают, что в Киеве СБУ задержала гражданина, представившегося иностранным журналистом. В то же время ни одного подтверждения этому он предоставить не смог, а при обыске в его телефоне были найдены фотографии размещения позиций украинских войск. В Харьковской области сотрудники СБУ задержали четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.
Идет дальнейшее обнаружение вражеских агентов, которые ставят люминесцентные метки в разных регионах Украины.