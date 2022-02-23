«Российские подразделения блокировали Сумы и Конотоп». Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ Виктор Конашенков.

Конашенков сообщил, что российские подразделения блокировали Сумы и Конотоп (Сумская область, граничит с российской Курской областью): «Силы самопровозглашенной «ЛНР» продвинулись на 21 км и овладели Трёхизбенкой. Соединения и части самопровозглашенной «ДНР» — продвижение до 25 км и вышли к Волновахе. Захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину, в том числе противотанковые комплексы Javelin и британские NLAW».

По словам представителя минобороны, российскими вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов: «Сбито 6 боевых самолетов, вертолет, 5 беспилотников, уничтожены 67 танков и других боевых бронемашин, 16 реактивных систем залпового огня».