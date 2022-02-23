Ильхам Алиев о неравенстве распределения вакцин в мире
«Государства-члены Движения неприсоединения одобряют инициативу председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида по проведению тематических обсуждений, посвященных универсальной вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19. Нынешнее заседание совпало по времени с продолжением в мире проблем, связанных с обеспечением равных возможностей использования качественных, безопасных, эффективных вакцин против коронавируса по приемлемым ценам». Об этом в ходе обсуждения на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации», организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН в видеоформате заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам главы государства, Азербайджан подчеркивает фундаментальную роль системы ООН в координации усилий по глобальной борьбе с COVID-19, сохранению ее под контролем и предотвращению распространения, а также оказанию поддержки государствам.
«В этом контексте мы отмечаем ведущую роль Всемирной организации здравоохранения. С начала пандемии Движение неприсоединения, активно мобилизовав усилия широкой международной общественности в духе мультилатерализма, сотрудничества и солидарности, выдвинуло ряд успешных инициатив с точки зрения борьбы с пандемией и устранения ее негативных последствий», - сказал президент.
Ильхам Алиев подчеркнул, что проведение в декабре 2020 года Специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, а также принятые в марте и декабре прошлого года Советом по правам человека и Генеральной Ассамблеей резолюции «Об обеспечения равной, своевременной и универсальной доступности вакцин по приемлемым ценам для всех стран в борьбе с пандемией COVID-19» были выдвинуты от имени государств-членов Движения неприсоединения.
«Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода. Однако низкий уровень заготовки вакцин в странах с низким и средним доходом свидетельствует о том, что в этом плане еще многое предстоит сделать. Неравенство между развивающимися и развитыми странами с точки зрения распределения вакцин коронавируса препятствует достижению международной общественностью полной ликвидации пандемии в короткий срок. Это также мешает реализации повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года», - заявил Ильхам Алиев.
Отметим, что в пятницу, 25 февраля, состоялись тематические обсуждения на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации», организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН.