Ильхам Алиев о неравенстве распределения вакцин в мире

«Государства-члены Движения неприсоединения одобряют инициативу председателя Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида по проведению тематических обсуждений, посвященных универсальной вакцинации в борьбе с пандемией COVID-19. Нынешнее заседание совпало по времени с продолжением в мире проблем, связанных с обеспечением равных возможностей использования качественных, безопасных, эффективных вакцин против коронавируса по приемлемым ценам». Об этом в ходе обсуждения на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации», организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН в видеоформате заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, Азербайджан подчеркивает фундаментальную роль системы ООН в координации усилий по глобальной борьбе с COVID-19, сохранению ее под контролем и предотвращению распространения, а также оказанию поддержки государствам.

«В этом контексте мы отмечаем ведущую роль Всемирной организации здравоохранения. С начала пандемии Движение неприсоединения, активно мобилизовав усилия широкой международной общественности в духе мультилатерализма, сотрудничества и солидарности, выдвинуло ряд успешных инициатив с точки зрения борьбы с пандемией и устранения ее негативных последствий», - сказал президент.