В рамках нового пакета социальных реформ, реализуемого по поручению президента Ильхама Алиева, в начале 2022 года в Азербайджане в очередной раз была повышена заработная плата. В связи с повышением минимальной заработной платы с 250 до 300 манатов среднемесячная заработная плата 800 тысяч работников, в том числе тех, чья заработная плата определяется согласно Единой тарифной сетки, в среднем увеличилась на 20 процентов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Среднемесячная заработная плата сотрудникам Единой тарифной сетки увеличилась с 387 до 465 манатов. В настоящее время заработная плата по первой ступени данной таблицы составляет 300 манатов, самая высокая заработная плата – по 19-й ступени , 979 манатов.

Для повышения минимальной заработной платы из государственного бюджета выделяются ежегодные дополнительные средства в размере 460 млн манатов.

С начала 2022 года на заработную плату 165 тысяч учителей будут выделяться дополнительные ежегодные средства в размере 273 миллиона манатов.