Чья зарплата выросла в этом году и сколько средств на это выделило государство отвечает Минтруда
В рамках нового пакета социальных реформ, реализуемого по поручению президента Ильхама Алиева, в начале 2022 года в Азербайджане в очередной раз была повышена заработная плата. В связи с повышением минимальной заработной платы с 250 до 300 манатов среднемесячная заработная плата 800 тысяч работников, в том числе тех, чья заработная плата определяется согласно Единой тарифной сетки, в среднем увеличилась на 20 процентов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Среднемесячная заработная плата сотрудникам Единой тарифной сетки увеличилась с 387 до 465 манатов. В настоящее время заработная плата по первой ступени данной таблицы составляет 300 манатов, самая высокая заработная плата – по 19-й ступени , 979 манатов.
Для повышения минимальной заработной платы из государственного бюджета выделяются ежегодные дополнительные средства в размере 460 млн манатов.
С начала 2022 года на заработную плату 165 тысяч учителей будут выделяться дополнительные ежегодные средства в размере 273 миллиона манатов.
Реформы коснулись также ряда лиц, проходящих службу в военных структурах и правоохранительных органах. С начала года к их месячным окладам прибавилось 20%, должностные оклады гражданских лиц, задействованных в данных структурах, также выросли на 20%. На эти повышения из госбюджета выделены ежегодные дополнительные средства на сумму 157 миллионов манатов.
В целом, пакет реформ, предусматривающий повышение заработной платы, пенсий и других социальных выплат в 2022 году, охватывает 3,4 миллиона человек. Ежегодные дополнительные средства, выделяемые на эти повышения, составляют 2,1 миллиарда манатов.