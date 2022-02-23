Зеленский поговорил с Байденом: обсудили создание антивоенной коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный звонок с президентом США Джо Байденом. Об этом лидер Украины сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский и Байден обсудили помощь Украине в обороне и антивоенную коалицию.

«Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и создание антивоенной коалиции обсудил только что с Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку», - написал В.Зеленский.