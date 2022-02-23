Тяжелые бои в Киевской области: погибли мирные жители

Российские войска обстреливают Иванков в Киевской области из систем залпового огня «Град», сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

«Одни из самых серьезных боев сейчас проходят в Киевской области. Мы знаем о том, что Киев является главным направлением Владимира Путина...», - сказал Денисенко, приводят его слова украинские СМИ.

По его словам, сейчас Иванков, который находится приблизительно в 80 км от Киева, обстреливается, в том числе «Градами», в населенном пункте есть жертвы среди гражданского населения.

Также Денисенко добавил, что в Киеве были найдены и уничтожены несколько российских диверсионных групп.