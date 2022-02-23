МИД: Угрозы санкций со стороны Британии не сдержат Россию

Угрозы санкций в адрес РФ со стороны Лондона бессмысленны и бесполезны, они приведут только к новому витку эскалации, заявили в пятницу в МИД РФ. Об этом пишет РИА новости.

"Особо подчеркнуто, что постоянно звучащие с британской стороны угрозы все новых санкций нами учитываются, но они бессмысленны и бесполезны с точки зрения заявляемой цели – сдержать развитие России. Ни к чему, кроме очередного витка эскалации, это не приведет", - заявили в дипведомстве, комментируя итоги телефонного разговора первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с государственным министром по делам Европы МИД Великобритании Клеверли.