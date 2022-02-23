Ильхам Алиев: Азербайджан выделил $1,6 млрд на поддержку пострадавших от коронавируса

22:28

«Для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных мер в борьбе с пандемией важно усилить все соответствующие аспекты основных услуг здравоохранения. Сюда, наряду с различными действиями, необходимо включить также продолжение программ непрерывной вакцинации для универсальной доступности здравоохранения». Об этом в ходе обсуждения на тему «Активизация усилий для универсальной вакцинации», организованные председателем Генеральной ассамблеи ООН в видеоформате заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что Азербайджан приветствует усилия стран, пожертвовавших вакцины COVID-19, и активно поощряет то, чтобы все государства делились дозами вакцин с нуждающимися в этом странами с низким и средним доходом. «В этом контексте мы высоко оцениваем и поддерживаем Механизм COVAX, предварительное рыночное обязательство COVAX, Форум предварительного рыночного обязательства COVAX и другие соответствующие конструктивные инициативы, служащие обеспечению равной, универсальной и своевременной доступности вакцин от коронавируса по приемлемым ценам для всех стран. Кроме того, учитывая то, что миротворцы ООН столкнулись со сложной ситуацией, мы приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины против COVID-19 для миротворческих операций ООН», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что важно, чтобы все страны, международные организации и соответствующие партнеры в национальных и региональных правовых рамках взяли на себя обязательство, связанное с прозрачностью в вопросах производства, распределения и установления справедливых цен на вакцины. Столь же важно принятие странами безотлагательных мер, связанных с пресечением спекуляции, ненужного экспортного контроля и излишней заготовки, могущих препятствовать своевременной, равной и универсальной доступности вакцин против COVID-19 по приемлемым ценам. «Движение неприсоединения готово продолжить активные усилия по скорейшей ликвидации пандемии и усилению международной солидарности, которая создаст возможности для эффективного восстановительного процесса. В этом смысле наше Движение выступит с нацеленными на результат инициативами, связанными с нуждами восстановления в период пост-COVID-19», - сказал президент. Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан продолжает принимать действенные и адекватные меры по сохранению пандемии COVID-19 под контролем: «Мы начали кампанию вакцинации в 2021 году. На сегодняшний день 68 процентов совершеннолетнего населения в стране получили обе дозы вакцины». «Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, пострадавших от COVID, из государственного бюджета на этот год выделена финансовая помощь в размере 1,6 миллиарда долларов США. Азербайджан выступил с важными глобальными инициативами, направленными на усиление международной солидарности против неравенства между развитыми и развивающимися странами в связи с пандемией, «вакцинным национализмом» и использованием вакцин. Наглядным примером тому являются Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции об обеспечении равного и универсального использования вакцин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все государства-члены, поддержавшие данные инициативы», - сказал президент.