Кличко назвал ситуацию в Киеве угрожающей: ночь будет сложной

Мэр Киева Владимир Кличко заявил об угрожающей ситуации для Киева, эта ночь будет очень сложной, отметил он в своем обращении.

"Ситуация сейчас для Киева – без преувеличения – угрожающая. Следующая ночь, особенно под утро, будет очень сложной. Российские войска – вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы".

Украинская правда пишет, что в украинской столице взяты под охрану и особый контроль мосты. Их охраняют военная техника и бойцы Вооруженных сил.