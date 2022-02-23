Сельджук Байрактар поддержал Украину

Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар высказался в своем Twitter в связи с военными действиями в Украине.

«Решительно осуждаю незаконное вторжение России, игнорируя суверенитет независимого государства. Поддерживаю Украину и Крым, родину наших турецких братьев», - написал Байрактар.