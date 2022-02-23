Сельджук Байрактар поддержал Украину
Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления TEKNOFEST Сельджук Байрактар высказался в своем Twitter в связи с военными действиями в Украине.
«Решительно осуждаю незаконное вторжение России, игнорируя суверенитет независимого государства. Поддерживаю Украину и Крым, родину наших турецких братьев», - написал Байрактар.
Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 25, 2022
İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve #Ukrayna'yı destekliyorum.🇹🇷🇺🇦