Российские военные нанесли удары по объектам Госпогранслужбы на побережье в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

"Ракетными обстрелами враг продолжает уничтожать пограничную инфраструктуру. Сегодня российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Госпогранслужбы, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях. Повреждены несколько постов технического наблюдения", - говорится в сообщении.