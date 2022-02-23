Мировые автоконцерны начали отказываться от поставок автомобилей в Россию
Крупнейшие мировые производители автомобилей останавливают отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля. Об этом пишет издание «Ведомости».
Автомобили Audi, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам. О возобновлении отгрузок и ценовых условиях Audi собирается проинформировать клиентов дополнительно.
Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (продает автомобили Chevrolet в России), рассказали источники в лизинговых компаниях.
Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen и чешской Şkoda. Другой источник говорит, что завершил отгрузки и британский Land Rover, и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути.