Москва: Киев перенес переговоры на 26 февраля

Киев отказался от переговоров, предложив перенести этот вопрос на субботу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет Интерфакс.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», - сообщила она.

В Киеве пока это утверждение не комментировали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву сесть за стол переговоров. А офис Зеленского объявил, что Киев готов к переговорам о нейтральном статусе, но хочет получить гарантии безопасности. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле обратили внимание на это заявление. После он рассказал, что Россия сформировала делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента, а Минск выразил готовность организовать переговоры.

Но, утверждал Песков, «после небольшой паузы украинцы заявили, что они пересматривают идею с Минском и теперь они хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи и взяли паузу», которая продолжается «уже достаточно долго».