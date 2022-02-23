Захарова: ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов в Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о санкциях Лондона в отношении президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова и заморозке их счетов, указала, что у них нет зарубежных счетов, в том числе в Великобритании, пишет ТАСС.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство королевства не заморозило, а отморозило что-то?» - написала она в своем телегам-канале.