Министр обороны Украины обратился к женам и матерям российских солдат

«С момента начала военного вторжения в Украину прошло более 40 часов. За это время Украина показала..., что имеет самую мощную армию Европы и бесстрашный народ». Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, обращаясь к украинцам в конце второго дня боевых действий.

Украинский министр также обратился к жителям России, женам, матерям и подругам российских солдат, и призвал их выходить на улицы, требуя остановить войну и вывести российскую армию с территории Украины. «Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов», - заявил Резников.

Глава Минобороны добавил, что «наши защитники и защитницы каждую минуту своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку. Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы. Мы обязательно победим!»