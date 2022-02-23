Госдеп: США не видят готовности РФ к деэскалации по Украине

Соединенные Штаты не видят готовности российских властей к деэскалации и шансов на успех переговоров по Украине в текущих условиях. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"Если президент [России Владимир] Путин серьезно относится к дипломатии, он знает, что может сделать <...>. Мы не видим никаких признаков того, что Путин готов к деэскалации. Мы не видим никаких признаков того, что он готов создать условия, при которых дипломатия может быть успешной", - утверждал дипломат.