Не дошли «до Киева»: россияне после тяжелых боев остановились в Конотопе в поисках еды и горючего украинские СМИ
После тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились у Конотопа: пытаются купить горючее и требуют у местных еду.
Как сообщили корреспонденту УНИАН жители села Чернеча Слобода Конотопского района, которые сняли движение колонны, через населенный пункт проследовали в большом количестве "Грады", заправщики горючего, грузовики, танки, БТРы, БМП, спецтехника и тому подобное.
По словам местных жителей, захватчики периодически останавливались возле домохозяйств, пытаясь купить "за любые деньги" сало и самогон.
"На вид это были юноши лет 20-ти, наверное, буряты какие-то, невысокого роста. На вопрос, знают ли они, где находятся и куда направляются, узкоглазые отвечали: "Не знаем, где мы, но едем на Киев". Никакие продукты никто им, конечно, не продал", – рассказали селяне.
Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ уточняет, что после тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились у Конотопа: пытаются купить горючее и требуют у местных еду.