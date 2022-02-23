После тяжелых боев и значительных потерь российские оккупанты остановились у Конотопа: пытаются купить горючее и требуют у местных еду.

Как сообщили корреспонденту УНИАН жители села Чернеча Слобода Конотопского района, которые сняли движение колонны, через населенный пункт проследовали в большом количестве "Грады", заправщики горючего, грузовики, танки, БТРы, БМП, спецтехника и тому подобное.

По словам местных жителей, захватчики периодически останавливались возле домохозяйств, пытаясь купить "за любые деньги" сало и самогон.