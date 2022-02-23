В сети появляются ролики допросов плененных российских военнослужащих. Большинство из них не знают, что делают на территории Украины.

"Я в плену, мам", - говорит один из пленных.

- Где ты там?

- На Украине в плену.

- А как ты туда попал-то?

- Сказали: едьте на Украину, все поехали, никто ничего не знал.

- Что делать?

- Я не знаю чего делать, надо что-то. Я не знаю, мам, помощь нужна.

- А ты один там что-ли? С кем поехал?

- Я не знаю. Все поехали.

- Один ты попал?

- Я не знаю.