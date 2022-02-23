"Мама, я в плену". Российский солдат позвонил домой видео
В сети появляются ролики допросов плененных российских военнослужащих. Большинство из них не знают, что делают на территории Украины.
"Я в плену, мам", - говорит один из пленных.
- Где ты там?
- На Украине в плену.
- А как ты туда попал-то?
- Сказали: едьте на Украину, все поехали, никто ничего не знал.
- Что делать?
- Я не знаю чего делать, надо что-то. Я не знаю, мам, помощь нужна.
- А ты один там что-ли? С кем поехал?
- Я не знаю. Все поехали.
- Один ты попал?
- Я не знаю.