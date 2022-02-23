После Молдовы и Польши Словакия также будет принимать граждан Азербайджана, желающих выехать из Украины в связи со сложившейся ситуацией, сообщает МИД Азербайджана.

В МИД сообщили, что граждане Азербайджана, которым угрожает серьезная опасность, могут покинуть территорию Украины и отправиться в Словакию. Граждане Азербайджана могут въезжать в Словацкую Республику через погранпункты между двумя странами Ужгород, Малые Сельменцы и Малый Березный (железнодорожные переезды Павлово, Чоп). Учитывая, что лица покидают территорию Украины в связи с конфликтом, словацкая сторона не обязательно требует от них соблюдения визового режима.

Министерство иностранных дел обращается к гражданам Азербайджана, постоянно и временно проживающим в Украине, посещающим страну с туристическими или образовательными целями, и советует им держаться подальше от районов, где есть вооруженные силы и объекты, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.