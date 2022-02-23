Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров написал в Facebook, что Украина согласилась на предложение президента РФ о переговорах, и сейчас стороны ведут консультации о месте и времени.

Никифоров опроверг информацию о том, что Украина отказалась от переговоров, которую распространяли в России.

«Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше шансов возобновить нормальную жизнь», — подчеркнул он.