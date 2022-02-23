Болгария закрыла небо для российских самолетов
«Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов».
Об этом сообщило Минтранспорта Болгарии, пишет «Эхо Москвы».
«Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов».
Об этом сообщило Минтранспорта Болгарии, пишет «Эхо Москвы».
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