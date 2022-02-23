США вводят санкции против Путина, Лаврова и членов Совбеза видео
США введут санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и членов Совета безопасности, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Великобритания уже ввела санкции против господина Путина, Евросоюз планирует сделать это.
«В координации с нашими европейскими союзниками, США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», - сказала госпожа Псаки на брифинге. Белый дом вел трансляцию мероприятия в YouTube. Санкции могут включать запрет на поездки в США.