Посла Израиля вызвали в МИД России на разъяснительную беседу

Согласно информации, с Бен-Цви разговаривал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов, бывший посол России в Израиле.

Посла Израиля в Москве Александра Бен-Цви вызвали в МИД России на разъяснительную беседу в связи с последними заявлениями израильского правительства о войне в Украине. Об этом пишет израильский 9-й телеканал.

По данным израильских СМИ, Богданов выразил недоумение в связи с тем, что Израиль осуждает "атаку против нацистов". Согласно официальному сообщению российского МИД, Богданов выразил надежду на то, что "в Израиле с должным пониманием отнесутся к причинам, побудившим российское руководство принять решение о проведении специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".

В сообщении отмечается, что в ходе беседы "с российской стороны особое внимание было уделено необходимости продолжения усилий по сохранению исторической правды о Второй мировой войне, Холокосте и противодействию попыткам героизации нацизма".

В ответ Бен-Цви озвучил израильскую позицию, согласно которой еврейское государство обеспокоено ситуацией и надеется на дипломатическое решение конфликта.