Нейтральный статус Украины может обсуждаться во время диалога президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с внятным пакетом гарантий по безопасности – опция, которая также, возможно, будет на столе", - сообщил Подоляк.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что украинское руководство согласилось на предложение российского президента Владимира Путина о проведении переговоров.