Белый дом: Падение Киева – это реальная возможность

Киев может перейти под контроль России. Такое мнение высказала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

Ее попросили прокомментировать возможность перехода Киева под контроль РФ и потенциальные действия США в связи с этим. "Падение Киева – это реальная возможность. И мы продолжаем наблюдать за тем, как Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву. Так что такая реальная возможность существует. Я просто не собираюсь сейчас вдаваться в гипотезы о том, как это будет выглядеть и какова будет наша реакция", - сказала Псаки.