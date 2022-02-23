Папа нарушил протокол и лично пришел в российское посольство в Ватикане

Папа Римский Франциск предпринял необычный шаг в ответ на вторжение России в Украину. В пятницу, 25 февраля, он лично отправился в посольство РФ в Ватикане «выразить свое беспокойство» из-за войны в Украине.

Reuters отмечает, что это беспрецедентное нарушение дипломатического протокола – обычно Папа сам принимает дипломатов.

Понтифик провел в посольстве более получаса. Как пишет ТАСС, Франциск знаком с одним из ведущих российских дипломатов и неоднократно с ним лично общался. Сообщается, что Папа Римский призвал "к защите детей, больных и страждущих".

Ранее понтифик неоднократно выступал против вторжения РФ на Украину.