Зеленский: Эта ночь будет тяжелее, чем день, враг пойдет на штурм

Президент Владимир Зеленский заявил в новом обращении, что этой ночью российские оккупанты пойдут на штурм и применят все силы, пишет nv.ua.

По словам главы государства, под ударом многие города – Чернигов, Сумы, Харьков, территория Донбасса, города на юге, «особое внимание – Киеву».

«Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. На всех фронтах этой ночью враг применит все силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять – судьба Украины решается сейчас», - подчеркнул глава государства.