Зеленский: Эта ночь будет тяжелее, чем день, враг пойдет на штурм
Президент Владимир Зеленский заявил в новом обращении, что этой ночью российские оккупанты пойдут на штурм и применят все силы, пишет nv.ua.
По словам главы государства, под ударом многие города – Чернигов, Сумы, Харьков, территория Донбасса, города на юге, «особое внимание – Киеву».
«Обращаюсь к нашим защитникам и защитницам. На всех фронтах этой ночью враг применит все силы, чтобы сломить наше сопротивление. Подло, жестко и не по-человечески. Этой ночью они пойдут на штурм. Мы все должны понимать, что нас ждет. Этой ночью мы должны выстоять – судьба Украины решается сейчас», - подчеркнул глава государства.
Зеленский призвал гражданских быть максимально осторожными, помогать друг другу, особенно пожилым и одиноким людям. В случае любой опасности нужно идти в укрытие.
«Каждый, кто уже присоединился к защите страны или может помочь обороне, – останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем можете. Если для захватчиков даже детские сады – допустимая цель, вы не должны оставить им ни одного шанса», - заявил президент.