Зеленский: Потери врага очень серьезные, это сотни убитых солдат видео
Президент Владимир Зеленский заявил в новом обращении, что российские оккупационные войска несут тяжелые потери, убитых солдат, которые перешли границу Украины, сотни, пишет nv.ua.
Глава государства добавил, что среди украинских защитников, которые героически оказывают сопротивление агрессии, тоже есть потери.
«Сегодня был тяжелый, но смелый день. Мы боремся за свое государство абсолютно на всех фронтах — на юге, востоке, севере, во многих городах нашей прекрасной страны», - сказал он.
Зеленский напомнил, что 25 февраля Россия обстреляла «Градами» детский дом в Ворзеле Киевской области, в Ахтырке Сумской области под обстрел «Ураганами» попали укрытия, жилые кварталы и детские сады.
«Нет и не может быть такой правды, которая могла бы объяснить, почему из реактивной артиллерии обстреливают детские сады и жилую инфраструктуру… Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они — тоже неонацисты? Или это солдаты НАТО, которые угрожали России? Убитые и раненые дети — приговор этому вторжению», - добавил президент Украины.