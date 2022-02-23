Арестович: Если Зеленский будет общаться с Путиным, то только через посредников – израильтян

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил изданию «Страна.ua», что Киев пока не получил ответ от премьер-министра Израиля, которому Зеленский предложил стать посредником в переговорах с РФ.

Арестович отметил, что в данный момент продолжаются консультации: «Пока нет никаких подробностей, кроме самого факта – Зеленский согласился на переговоры с Россией. По моим данным, завтра с утра, думаю, будет понятно, когда и где они пройдут. Согласится ли премьер-министр Израиля стать посредником, пока неясно. Пока статус – «обратились».

Он добавил, что Зеленский с Путиным лично не общаются: «По моим данным, если и будут общаться, то только через посредников – израильтян».