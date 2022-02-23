Франция поддержала отключение России от SWIFT

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от SWIFT. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина (российского президента Владимира Путина - ред.), обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.