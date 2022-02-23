Франция поддержала отключение России от SWIFT
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал отключение России от SWIFT. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
"Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина (российского президента Владимира Путина - ред.), обеспечение оборонным оружием. Merci la France", - написал Зеленский.
Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. 🇫🇷 з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022