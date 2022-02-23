Под санкции Евросоюза попали Медведев, Мишустин...

Телеканал «Дождь» пишет, что в санкционный список вошли 78 граждан России. Помимо президента России Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, о включении которых в черный список объявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, под санкции попали заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, санкции введены против главы МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, члена Совета безопасности Сергея Иванова, а также других высокопоставленных чиновников.

«Ввиду серьезности ситуации Совет считает, что члены Совета национальной безопасности, которые поддержали немедленное признание Россией двух самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Кроме того, в этот список должны быть включены лица, которые способствовали российской военной агрессии со стороны Беларуси, а также те члены Госдумы, которые ратифицировали решения правительства о «Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республики, и между Российской Федерацией и Луганской Народной республикой», - отмечается в Официальном журнале ЕС, который цитирует ТАСС.