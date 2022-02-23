Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Украине

«РФ проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ вне всякого сомнения противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить в Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся уже как минимум восемь лет»,— заявил постпред России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя, слова которого приводит «Коммерсант.

Соавторами документа выступили больше 60 стран. Они считают действия России нарушением Устава ООН и требовали прекратить использовать силы против Украины. Авторы также осудили признание «ДНР» и «ЛНР».