В Киеве продолжаются бои, но без прорыва
В центральной части Киева слышны постоянные перестрелки, идут уличные бои, передает «Европейская правда».
Очевидцы утверждают, что постоянные автоматные перестрелки проходят ориентировочно в районе площади Победы, железнодорожного вокзала, улицы Богдана Хмельницкого. Сильных взрывов или боев тяжелой техники не слышно.
В то же время в Сухопутных войсках заявили, что в районе метро Берестейской, где раньше было нападение на воинскую часть, украинские солдаты уничтожили колонну противника.