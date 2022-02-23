Байден выделил Украине еще $600 миллионов
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине $600 млн, в частности $350 млн – на нужды обороны. Оставшиеся $250 млн могут быть предоставлены на безвозмездной основе, передает пресс-служба Белого дома.
«Предоставить госсекретарю следующие полномочия для предоставления немедленной военной помощи Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен определить, в интересах ли безопасности США предоставить Киеву безвозмездную помощь в размере $250 млн. Еще в $350 млн оценены предметы обороны и услуги Минобороны, которые поручает президент США, в частности обучение», - говорится в документе официального Вашингтона.