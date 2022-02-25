СНБО: Киев под контролем вооруженных сил Украины

«Останавливаем орду, как можем, ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных сил Украины и граждан». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает Укринформ.

Ранее сообщалось, что в Киеве постоянные автоматные перестрелки идут ориентировочно в районе площади Победы, железнодорожного вокзала, улицы Богдана Хмельницкого. В районе метро Берестейской, где раньше было нападение на воинскую часть, украинские солдаты уничтожили колонну противника.