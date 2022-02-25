МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В результате Ходжалинского геноцида насильственному изгнанию подверглись 5 379 жителей города. 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, были зверски убиты. 1 275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам, 487 получили телесные повреждения различной степени тяжести. До сих пор неизвестна судьба 150 человек, включая 68 женщин и 26 детей. 8 семей были полностью уничтожены. 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"C октября 1991 года город был полностью осажден вооруженными силами Армении. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года после массированных артиллерийских обстрелов армянские вооруженные силы при поддержке 366-го мотострелкового полка советской армии, большую часть военнослужащих которого составляли армяне, захватили Ходжалы. Оккупанты разрушили Ходжалы и с особой жестокостью учинили геноцид против мирного населения.

В заявлении отмечается, что одним из тягчайших преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана за десятилетия армянской агрессии, и самой трагической страницей первой карабах ской войны стало разрушение города Ходжалы и совершенный против его жителей геноцид. В городе Ходжалы в карабах ском регионе Азербайджана до начала конфликта проживало более семи тысяч человек.

26 февраля 2022 года исполняется 30-я годовщина Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими вооруженными силами в ходе агрессии Армении против Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Отмечается, что убийство мирных жителей Ходжалы стало следствием политики этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев, проводимой в Армении на государственном уровне. Это привело к убийству невинных людей только из-за их этнической принадлежности. Преступления, совершенные в Ходжалы, были частью проводимой Арменией политики систематического насилия в отношении азербайджанцев.

Ходжалинская резня и другие преступления, совершенные Арменией в ходе агрессии против Азербайджана, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. К ним относятся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других международных конвенций.

В настоящее время национальные законодательные органы 17 стран, 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и постановления, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как геноцид и преступление против человечности.

Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года расценил поведение виновных в зверствах в Ходжалы как военные преступления или особо тяжкие действия, приравненные к преступлениям против человечности.

В соответствии с международным правом государства обязаны расследовать такие преступления, как зверства, совершенные армянскими вооруженными силами в Ходжалы, и судить преступников. Однако до настоящего времени ни один из виновных в преступлениях, совершенных в Ходжалы, не был привлечен Арменией к ответственности", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны Армении и экс-президент Серж Саргсян, признавший свою вину, сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы разрушили этот стереотип" (Томас де Ваал, "Карабах: Армения и Азербайджан на пути к миру и войне" (Нью-Йорк и Лондон, Издательство Нью-Йоркского университета, 2003, стр. 172).

"Целенаправленное нацеливание на мирное азербайджанское население продолжилось и в ходе военных операций, проведенных Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Армения, преднамеренно нанося удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре таких азербайджанских городов, как Гянджа, Барда и Тертер, находящихся вдали от линии фронта, где велись боевые действия, прибегла к той же террористической тактике, что и в 1992 году. На этот раз Армения, используя современные виды бронетехники, ракеты и кассетные боеприпасы, в очередной раз незаконно нацелилась и убивала мирных жителей Азербайджана.

Азербайджан считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные в период агрессии Армении против Азербайджана", - отметили в МИД.