Минобороны России: уничтожен 821 объект военной инфраструктуры Украины
«Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса» и 48 радиолокационных станций».
Он отметил, что военные нанесли удар высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры.
В Минобороны уточнили, что российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять БПЛА.
«Сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил», - сказал Конашенков.