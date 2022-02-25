Минобороны России: уничтожен 821 объект военной инфраструктуры Украины

«Вооруженные силы России поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и «Оса» и 48 радиолокационных станций».

Он отметил, что военные нанесли удар высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры.