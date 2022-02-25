Российские военные в Мелитополе

Накануне вечером российские войска вошли в Мелитополь в ходе операции, не встретив сопротивления. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь. При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами", - сказали в российском военном ведомстве.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что «подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь».

Указывается, что военнослужащие «предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов».