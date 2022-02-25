Офис Зеленского: Украина не просто выстояла, она побеждает
«По южному направлению мощные боевые действия идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Это направление считается приоритетным для России – они хотели там закрепиться, но нет ни намека на то, что им это удалось». Об этом утром в субботу, 26 февраля, заявил на брифинге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он также отметил, что в северном направлении идут тяжелые бои вокруг Мариуполя.
«Нет ни одного шанса, что город перейдет на сторону России или будет захвачен», - заявил Подоляк.
По его словам, Вооруженные силы с Нацполицией полностью контролируют всю ситуацию и территорию страны.
«По состоянию на 7 утра вооруженные силы России не получили никакого тактически-оперативного преимущества. Украина не просто выстояла, она побеждает. Российская армия использует артиллерию, в том числе реактивную, и авиацию для нанесения прямых ударов по городам Украины».