Офис Зеленского: Украина не просто выстояла, она побеждает

«По южному направлению мощные боевые действия идут в Херсоне, Николаеве, Одессе. Это направление считается приоритетным для России – они хотели там закрепиться, но нет ни намека на то, что им это удалось». Об этом утром в субботу, 26 февраля, заявил на брифинге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он также отметил, что в северном направлении идут тяжелые бои вокруг Мариуполя.

«Нет ни одного шанса, что город перейдет на сторону России или будет захвачен», - заявил Подоляк.