Зеленский: «Никакое оружие мы не сложим»
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг фейки о том, что он призывает украинскую армию сложить оружие, говорится в новом видеообращении Зеленского.
"В сети очень много появилось фейковой информации, что мол, я призываю сложить оружие нашу армию. Значит так! Я здесь. Никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство, потому что наше оружие – это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети и мы все это будем защищать!", - заверил глава государства.