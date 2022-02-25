Зеленский: «Наступил решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС»
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом он написал в Twitter.
"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал Зеленский.
Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в #ЄС. Обговорив з @eucopresident подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022