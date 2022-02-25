Зеленский: «Наступил решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС»

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом он написал в Twitter.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал Зеленский.